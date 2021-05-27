جمعة: الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بأئمة أوقاف القليوبية، اليوم الخميس، بقاعة حراء، مؤكدًا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.
وأشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف تستعيض عن التواصل المباشر مع الجماهير، فى ظل جائحة كورونا بالتواصل الإلكترونى عبر تسعة عشر موقعًا وصفحة وقناة، مبينا أن وزارة الأوقاف تستهدف من خلال إطلاق هذه الصفحات إلى إغناء الفضاء الإلكترونى بالمواد التثقيفية التى تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.
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