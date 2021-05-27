صور.. وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يناقشان التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية، والإعداد لعمل بروتوكول تعاون.





ويشمل بروتوكول التعاون إتاحة جميع إصدارات الأوقاف المقروءة والمسموعة والمرئية التى أصدرتها أو أنتجتها وزارة الأوقاف لوسائل الإعلام التى تتبع اتحاد الإذاعات الإسلامية. كما يتضمن أيضا عقد دورات تدريبية مشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية فى مجال الإعلام الدينى، إضافة إلى المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والندوات العامة التى يعقدها أى من الجانبين.

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