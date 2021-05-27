عاجل.. الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جيبوتى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم إلى جيبوتى، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وأقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتى فى القصر الجمهورى، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس "جيلة" بزيارة أخيه السيد الرئيس إلى بلده الثانى جيبوتى، والتى تعد الزيارة الأولى لرئيس مصرى، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، ومثمناً الجهود المصرية المخلصة والساعية نحو مساندة مسارات الإصلاح الاقتصادى والتنمية بجيبوتى، وكذا محورية الدور المصرى فى دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية.
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