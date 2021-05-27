توقيع ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعى لعمان بين مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة وزيرة الطاقة والثروة والمعدنية المصرى المهندس طارق الملا، لبحث المناقشات التى جرت فى عمان أمس واليوم، والتى توجت بالتوقيع على ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعى وملحق آخر لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعى فى الأردن، وذلك فى حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتى، والسفير المصرى فى عمان شريف كامل.





وأكد رئيس الوزراء الأردنى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط الأردن ومصر وتميزها فى المجالات كافة وعلى جميع المستويات، لافتًا إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل نموذجا فى علاقات التعاون المشترك، مشيرًا إلى توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين الشقيقين بفضل الرعاية والاهتمام الذى تحظى به العلاقات الثنائية من قبل الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى. وأعرب رئيس الوزراء الأردنى عن تقدير الأردن للتعاون الذى تبديه جمهورية مصر العربية مع الأردن فى مجالات الطاقة والذى يأتى تجسيدا حقيقيا لعلاقات الأخوة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين. من جهته، أكد المهندس الملا، الذى نقل لرئيس الوزراء الأردنى تحيات رئيس مجلس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، اهتمام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون القائم مع الأردن فى مجالات الطاقة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

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