مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية يرحب بعودة مصر ويشيد بجهودها لصالح القارة

جدة - نرمين السيد - كما رحب المؤتمر، فى بيانه الختامى، بعودة مصر للمشاركة فى أعماله.

وبدأ المؤتمر فى 25 من مايو الجارى بمشاركة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى.

وناقش المؤتمر، خلال جلساته، عددا من القضايا والملفات الحيوية الخاصة بإفريقيا مثل الوضع السياسى والاجتماعى والصحى فى البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وكذلك مساهمة البرلمانات الأفريقية فى مرحلة ما بعد فيروس كورونا"كوفيذ 19".

كما ناقش المؤتمر مكانة ودور المرأة فى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكان رئيس مجلس الشيوخ قد وصل، والوفد المرافق له إلى مطار كيجالى بالعاصمة الرواندية يوم الثلاثاء الماضى؛ للمشاركة فى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية الأعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية.