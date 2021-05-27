وصول ثلاثة أطباء ألمان معبر رفح برى للمساهمة فى علاج مصابى غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر، أنه وصل عصر اليوم الخميس، ثلاثة أطباء ألمان من أصول فلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، من أجل تقديم خدمات طبية تطوعية لجرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.





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