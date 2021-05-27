صور: محافظ الإسكندرية يكرم سائقة الميكروباص.. مكافأة مالية ووعد بوظيفة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الخميس، داليا محمد السيد أحمد، المعروفة بـ "سائقة الميكروباص"، والتى التقى بها خلال جولته التفقدية لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.





وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لها، ومكافأة مالية، ووعدها بتوفير وظيفة مناسبة لمؤهلها بجانب عملها المشرّف، وذلك تشجيعا لها لحرصها على القيام بعمل مشرف لخدمة أسرتها. وقال الشريف: "السيدة داليا نموذج ومثال مشرفاً للمرأة السكندرية، وأنها مثال رائع لكل شاب وفتاة". وأضاف المحافظ أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، وتشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم. وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم.

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