/632738/الزمالك-يقرر-توقيع-عقوبات-على-لاعبي-الأبيض-بعد-أزمة-الحذاء

أعلن نادي الزمالك عن توقيع غرامات مالية على لاعبي فريق الشباب وإداري فريق مواليد 2003 بعد ظهور اللاعبين في صورة مسيئة وهم يشيرون للحذاء في إشارة لجمهور الناي المنافس.

وقرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣ الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

الزمالك يقرر غرامة لاعبي الناشئين

وكان الزمالك قد فاز علي إنبي بثلاثية دون رد، وحصد لقب بطولة الدوري قبل أسبوع واحد من نهاية مسابقة ٢٠٠٣ بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية لهذا العام.

وأكد يحيى أن الزمالك ناد تربوي في المقام الأول، وأنه يرفض الخروج على قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها، وأنه يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار.

لاعبي الشباب يتلقون عقاب من إدارة الزمالك

وأشار إلى أنه منح اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث خلال الفترات المقبلة في ظل حرص النادي على فرض الإنضباط داخل أعضاء الفريق.

اتحاد الكرة يدرس عقوبة ناشئين الزمالك

ومن المقرر أن يقرر اتحاد الكرة القرار النهائي بخصوص عقاب لاعبي فريق الناشئين في نادي الزمالك مواليد 2003 عقب النظر في تقارير ولوائح المسابقة كما حدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض بإعتبارها لقطة غير رياضية.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك مواليد 2003 حقق بطولة الجمهورية للناشئين بعد الفوزز على إنبي بثلاثية على الرغم من تلقيه الخسارة من النادي الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميت يوم 5/16 بحضور محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس الفارس الأبيض وكذلك حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية للمباراة .

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة خط الوسط: أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، طارق علاء ، ماجد هاني ، عبد الله محمد خط الهجوم: علي ياسر

دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي في دوري الناشئين

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، عبدالرحمن محمد ، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.