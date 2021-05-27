زملكاوي من ورق.. هاني العتال في أزمات الزمالك «شاهد مشفش حاجة»

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أثارت الأزمات المالية الضخمة التي يعيشها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، الكثير من التساؤلات من جانب جماهير وعشاق القلعة البيضاء، حول بعض الأسماء التي كانت تعتبرها رموزا للنادي، وكانت تنتظر منها تقديم الكثير لإنقاذ قلعة ميت عقبة من الإنهيار المالي الذي تعيشه، خاصة وأنهم يملكون الإمكانيات التي تؤهلهم لفعل ذلك، علاوة على أن هذه الشخصيات استفادت بشكل كبير للغاية من وجودها في النادي، سواء بالشهرة أو المكانة الإجتماعية.

ويأتي على رأس هذه الشخصيات هاني مجدي حجاج الشهير بـ«هاني العتال»، نائب رئيس الزمالك السابق، والذي نجح في غضون سنوات قليلة في وضع اسمه بين عمالقة من تولوا قيادة القلعة البيضاء، بالرغم من صغر سنه وقلة تاريخه الإداري وحتى الرياضي، حيث لم يسبق له العمل في أي ناد، ولم يمارس أي لعبة في قطاع المحترفين، لكنه تخلى عن النادي الذي صنع اسمه وجعله من أشهر الشخصيات في مصر، الأمر الذي أثار غضب جمهور الأبيض، ودفع البعض للمطالبة بعدم خوضه الإنتخابات المقبلة.

هاني العتال في أزمات الزمالك «شاهد مشفش حاجة»

ويستعد مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، للإعلان عن مبادرة جديدة لفتح حساب بنكي للجماهير، لجمع التبرعات لإنقاذ النادي من كبوته المالية الحالية، وهو الأمر الذي لاقى ردود أفعال غاضبة من بعض الجماهير التي صبت كامل غضبها على رجال الأعمال الزملكاوية، بسبب تجاهلهم ما يحدث للنادي، وعدم تقديم أي دعم لمؤارزة وإنقاذ القلعة البيضاء.

وبالرغم من الملايين التي ينفقها العتال سنويا على الدعاية، إلا أنه لم يقدم أي مليم لدعم النادي، وهو ما ظهر جليًا في الآونة الأخيرة، حيث رفض المساهمة في دفع مستحقات لاعبي الفريق الأول، أو التجديد لأي من نجوم النادي، ومن أبرز هذه المواقف ما تم خلال مراحل التفاوض مع فرجاني ساسي على تجديد عقده مع الزمالك، حيث طلب أحد أعضاء اللجنة الحالية التي تدير النادي من رجال الأعمال الزملكاوية، وخاصة هاني العتال، أن يدعموا النادي في الأمر، لكنه الأخير رفض ذلك، وقال بالحرف الواحد "أنا مالي .. أنا مش مسئول"، ليخرج بعدها عضو اللجنة ويؤكد أن رموز الزمالك لم يقدموا أي شئ للنادي، وبعضهم رفض من الأساس .

العتال والإستعداد للإنتخابات القادمة

ويسعى العتال في الفترة الأخيرة للترتيب للإنتخابات المقبلة للنادي، لضمان حجز مقعده في المجلس الأبيض المقبل، حيث بدأ مؤخرا الإسراع من خطوات ظهور قناة ltc ، بعد أن اشتراها رسميا، لتكون وسيلة خاصة به للدعاية له في الانتخابات المقبلة، والهجوم على أي شخص يخوض السباق في منافسته، حيث خصص لها ميزانية تزيد من 42 مليون جنيه، وسيتم اختيار مقدمي البرامج وفق ما يخطط له .

وحرص العتال على تكثيف الدعاية "المُغلفة" له في الأيام الأخيرة، بعد أن جدد تعاقده مع شركة العلاقات العامة التي يتعامل معها، لمخاطبة أعضاء النادي والاتصال بهم على هواتفهم، وإرسال الرسائل الخاصة في كل مناسبة، لكسب ودهم وإيهام الأعضاء بمشاركته معهم في كل ما يمر به النادي، في حين أن عقده مع الشركة التي تدير له هذا الأمر يكلفه 250 ألف جنيه شهريا، أي ما يقارب 5 مليون جنيه سنويا.

بجانب هذا جدد العتال اتفاقه مع بعض مسئولي صفحات مواقع السوشيال ميديا المعروفة بتأثيرها على جماهير الزمالك، لتكون ناطقة بإسمه، والدفاع عنه أمام منافسيه في الإنتخابات القادمة، وهو الرقم الذي كان من الممكن أن ينقذ النادي من أزمة رواتب العاملين التي لم تدفع منذ 4 أشهر، أو مستحقات الفرق الرياضية الذين لم يتقاضوا أي مبالغ من النادي منذ بداية الموسم الجاري .

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة ظهور العتال داخل النادي، في محاولة منه للتواجد بين الأعضاء وكسب أصواتهم للعودة من جديد لأضواء إدارة النادي .