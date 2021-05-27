أزمة جديدة لمحمد رمضان بسبب حذف أغنية انساي..تفاصيل

/632740/أزمة-جديدة-لمحمد-رمضان-بسبب-حذف-أغنية-انسايتفاصيل

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء بحذف أغنية "انساي" للنجمين الكبيرين المعلم سعد المجرد والأسطورة محمد رمضان وفقًا لإدارة قناة اليوتيوب، ما جعل جمهور الثنائي يسعون لمعرفة السبب وراء حذف الأغنية التي جمعتهم منذ عامين، بعدما حققت نجاحات ساحقة وصلت لـ 300 مليون مشاهدة.

دوت الخليج يكشف سبب حذف أغنية انساي من اليوتيوب فضلًا عن الخلاف بين محمد رمضان وسعد لمجرد للمرة الثانية.

سبب حذف انساي من قناة اليوتيوب

نشبت خلافات شديدة بين الفنان محمد رمضان والنجم المغربي سعد لمجرد، وذلك بسبب أغنية "إنساي"، وكان السبب في هذا الخلاف نسبة مشاهدة الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي تخطت الـ300 مليون مشاهدة، فاختلف سعد لمجرد مع رمضان حول العائد المادي من ربح الأغنية حسب نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واتت بنود الاتفاقية بين رمضان والمجرد على أن يحصل الأخير على نسبة مئوية من أرباح المشاهدات الخاصة بالأغنية التي تم الاتفاق على بثها على القناة الخاصة لرمضان، وعندما طلب لمجرد من رمضان حقوقه المالية من عائد الأغنية والتي تخطط الـ300 مليون مشاهد عبر اليوتيوب رفض رمضان وأخل ببند التعاقد المتفق عليها بين الثنائي، ليطلب لمجرد من إدارة اليوتيوب بحذف الأغنية التي تعاقد على نسبة أرباحها وتم استجابة الطلب وتم حذفها.

حذف أغنية انساي للمرة الأولى ليست بسبب خلاف بين رمضان ولمجرد

سبق وأن تم حجب أغنية انساي قبل عامين، وانتشرت العديد من الشائعات في ذلك الوقت تفيد بوجود خلاف قوي بين رمضان ولمجرد أدى إلى حذف الكليب، ليؤكد مدير أعمال سعد المجرد، رضوان بوزيد، أن الأغنية تمّ حجبها بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساي" والفنان رمضان، مشير إلى أن لمجرد لا صلة له بالأغنية، لأنها تُذاع على قناة المغني المصري محمد رمضان، وأوضح أنه تم حظر الأغنية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية وأنه مازال يتواصل مع إدارة الموقع لمعرفة السبب الحقيقي وراء حذف الكليب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عرضه مجددًا، وبالفعل تم حل الأزمة ورفعت الأغنية مرة أخرى على اليوتيوب.

أغنية انساي

يذكر أن، أغنية انساي تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.