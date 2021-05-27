نائب بـ«إفريقية الشيوخ»: زيارة الرئيس لجيبوتى تساهم فى زيادة استثمارات مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جيبوتى اليوم الخميس، لعقد لقاء قمة مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، مضيفا أنها تعد زيارة تاريخية والأولى من نوعها.





وأكد الرشيدى، فى بيان له اليوم، على أهمية موقع دولة جيبوتى على البحر الأحمر، مما يساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمنى والعسكرى والاقتصادى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى حريص على توطيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية منذ تولى حكم البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة ستساهم أيضا فى زيادة الاستثمارات المصرية فى جيبوتى، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة فى مشروعات البنية التحتية، وتيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، بجانب النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة.

وذكر عضو لجنة العلاقات الإفريقية بالشيوخ، أن التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آخر مستجدات سد النهضة، هام للغاية نظرًا لأن الاتفاق العادل والملزم للدول الثلاثة سيحافظ على الاستقرار الإقليمى.