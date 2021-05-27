”العليا للفيروسات”: الفطر الأسود غير معد وغير منتشر بمصر والوضع الوبائى مستقر 

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن الوضع الوبائى في مصر بشأن فيروس كورونا لا يزيد بل يتسم بالاستقرار، لافتة إلى أن الوفيات تقل، ولكن الإصابات ما زالت مستقرة ولا تزيد، موضحة ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة DMC، أنه لا يوجد داعى للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر، حيث إن الفطر موجود في الطبيعة حولنا ولا يعدى، حيث إنه إذا كان لدى شخص مناعة ضعيفة وأصيب بالفطر الأسود فإنه لا يعدى الشخص السلم.

وحول أسباب الإصابة بالفطر الأسود، قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن بعض الناس تسيء استخدام الأدوية، وبالعض يستخدم المضادات الحيوية بشكل خاطئ مما يؤثر على الجهاز المناعى بالجسم.

ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إلى أنه لا يوجد حالات إصابة بالفطر الأسود في مصر، ولكنها موجودة في الهند، موضحة أن بروتوكولات العلاج والنظام الصحى في مصر واضح ولا يوجد سوء استخدام للأدوية، كما أن أسلوب العلاج ومنع العدوى مختلف في مصر عن البلدان الأخرى.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى: بعض المواطنين لا يأخذ الإجراءات الاحترازية بصورة كافية، فهناك عدم الالتزام وتجمعات وحفلات وأماكن مزدحمة كثيرة، وبالتالي هذا يمثل مصدر قلق، مشيرة إلى ضرورة إقبال المصريين بشكل أكبر على التطعيم ضد كورونا.