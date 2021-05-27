مصر والأردن يوقعان ملحقا لعقد توريد الغاز الطبيعي إلى عمان

استقبل رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة وزيرة الطاقة والثروة والمعدنية المصرى المهندس طارق الملا، لبحث المناقشات التى جرت فى عمان أمس واليوم، والتي توجت بالتوقيع على ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي وملحق آخر لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعى فى الأردن، وذلك فى حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتى، والسفير المصرى فى عمان شريف كامل.

وأكد رئيس الوزراء الأردنى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط الأردن ومصر وتميزها في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، لافتًا إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل نموذجا فى علاقات التعاون المشترك، مشيرًا إلى توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين الشقيقين بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من قبل الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى عن تقدير الأردن للتعاون الذي تبديه جمهورية مصر العربية مع الأردن فى مجالات الطاقة والذى يأتي تجسيدا حقيقيا لعلاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد المهندس الملا، الذي نقل لرئيس الوزراء الأردنى تحيات رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اهتمام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون القائم مع الأردن في مجالات الطاقة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.