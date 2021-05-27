الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته جيبوتي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته إلى جمهورية جيبوتي". وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد علي اتفاقه مع رئيس جيبوتي على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي،



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.



وأشار الرئيس إلي توافقهما على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي.

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