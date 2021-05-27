/632745/هى-عظيمات-تحت-الشمس-كتاب-لهند-جاد-عن-دار-سما

الكتاب يتناول عبر تسعة فصول قضايا المرأة ودورها فى المجتمعات، من خلال تتبع رحلة كفاحها ضد القوانين الجائرة فى كل المناحى، ويرصد كل ما يتعلق بالمرأة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصحية، والتسوق والمبيعات، والتصنيع والاختراع، وبناء الأسرة.

عناوين الفصول

تأتى عناوين الفصول كالتالى: عن المرأة.. من إعداد السفرة إلى بناء المستقبل، حرروا النص الحلو من الحرمان والفقر، زهرات التعليم فى أرفع المناصب، اليد الناعمة التى تبنى، الصحة والبالطو الأبيض، دور المرأة الوطنى، العقول الجميلة، من بستان العالم العربى، ويختتم الكتاب فصوله بنماذج من عظيمات مصر.

وتقول مؤلفة الكتاب الدكتورة هند جاد، فى رسالتها للمرأة: "السيدات الرائعات الراقيات الجميلات الحنونات الصبورات، الماجدات المضحيات المربيات، لولاهن لما كانت الحياة، لكل سيدة، أنت عظيمة مهما كان أداؤك".

وأشارات د.هند جاد، إلى أنه ليست كل النساء ملاهٍ، فبعضهن جوامع، وقالت إنه عليك أن تخلع نعليك وتتوضأ وتنتقى كلماتك قبل الدخول فى محاربها.

مواجهة المجتمع قوى التطرف

وقدم للعمل الكاتب هانى لبيب مؤكداً أن المجتمع المصرى لا يزال يعانى من مواجهة قوى التطرف التى تريد الرجوع بالمرأة إلى عصر حريم السلطان، مشيراً إلى أن أهم ما ساعد على تدهور حالة المرأة المصرية فى السنوات السابقة هو إجبارها ودفعها إلى الخروج من سوق العمل، فى ظل تصاعد شعارات عودة المرأة إلى المنزل للحفاظ على دور الأسرة.

وشدد على أن المساواة الحقيقية لا تنتظم إلا بإقرار حق المواطنة كاملاً دون أى استثناءات أو تحفظات أو حسابات، منوها أنه لولا المرأة لما وجدت الإنسانية. واختتم لبيب مقدمة الكتاب بهذه العبارات: "حقاً المرأة لها قلب ومشاعر، ولكن تحكمها الحكمة فهى قلب الحياة وقلب الوطن وقلب المجرة.. حقا المرأة ملكة، ملكة سمو أفكارها، وملكة فى حكمة تصرفاتها وملكة فى تحديد اختياراتها".

ويرصد الكتاب عدداً من النماذج المشرفة للمرأة، من بينهن نعمت شفيق، منى هياج، تهانى عامر، منى شندى، رغدة عز الدين، صباح مشالى، سناء بطرس، جيهان زكى، جاكلين سعد، فوزية العشماوى، سحر رمزى، وهند المراغى.

ومن العالم العربى، حواء المنصورى، حبيبة الصّفار، سارة بنت يوسف، لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمى، عهود بنت خلفان الرومى، فوزية العلى، نورة الكعلى، نادية البستكى، الشيخة حياة آل خليفة، د.مها محمود الصباغ، حياة السندى، هيفاء المنصورى، لبنى عليان، رجاء عالم، ماجدة أبو راس، نورة الفايز، ريم أسعد، إلهام أبو الجدايل، ريم أبو راس، غادة المطيرى، زها حديد، نجاة فالو بلقاسم، خديجة عريب، أمل كلونى، وسوسن شبلى.