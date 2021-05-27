/632742/مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-الزمالك-لمواجهة-الإسماعيلي-في-كأس-مصر

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر ، والتي لابد أن تنتهي مواجهة اليوم بفوز أحد الفريقين والصعود لنصف النهائي ومغادرة الأخر من دور الـ 16.

وتقام المباراة بين الزمالك والإسماعيلي في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السويس الجديدة ضمن منافسات كأس مصر ، في المواجهة التي تقام بين الرفيقين بعد تحقيق الفارس الأبيض الفوز في أخر مواجهة بينهم بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل.