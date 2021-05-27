/632743/عودة-النجوم-تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-الزمالك-في-كأس-مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تنطلق أحداثها بعد قليل ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر ، والتي لابد أن تنتهي مواجهة اليوم بفوز أحد الفريقين والصعود لنصف النهائي ومغادرة الأخر.

وتنطلق صافرة البداية لمواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السويس الجديدة ضمن منافسات كأس مصر ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين عقب تحقيق الفارس الأبيض الفوز في أخر مواجهة بينهم بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الزمالك كالتالي: حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل.