محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي في كأس مصر

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تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك و الإسماعيلي..

وتنطلق المباراة بين الإسماعيلي و الزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ثمن النهائي لبطولة كأس مصر ، في مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين ، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث المباراة بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق حاتم بطيشة في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديد. تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي. تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

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