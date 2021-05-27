فى جلسة للمنتدى الاقتصادى.. هالة زايد توضح تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الدكتور رن مينجوى، المدير العام المساعد لشؤون الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة جينا دانا رئيس قسم التحول فى الرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادى العالمى، وعدد من مسئولى الحكومات والمنظمات الدولية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة السكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استعرضت تجربة مصر فى القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى، ومحاور تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى نجحت فى الحد من الإصابة السنوية الجديدة بهذا المرض بنسبة 92٪.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أنه تم من خلال الحملة فحص أكثر من 70 مليون من المصريين و غير المصريين خلال 6 أشهر، وتقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مريض بالمجان، مؤكدة أن الاهتمام والدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المواطنين كان السبب الرئيسى فى نجاح الحملة، بالإضافة إلى التكامل على المستوى الوطنى ، والتعاون بين الوزارات المعنية، فضلاً عن الشراكة الدولية مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى.

وتابع أن الوزيرة استعرضت آلية العمل بالمبادرة وتشمل "الاختبارات، التشخيص، توفير الأدوية، تقديم العلاج المناسب للمرضى"، مؤكدة على أهمية مراعاة الدول لتوفير علاج التهاب الكبد الفيروسى بتكلفة بسيطة لسهولة علاج الحالات المصابة، وأشارت فى هذا الصدد إلى نجاح مصر فى إنتاج أدوية أمراض التهاب الكبد الفيروسى محليًا بنسبة 100٪ بأسعار بسيطة مقارنة بالأسعار العالمية.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة أكدت نجاح مصر فى الانتقال من قائمة البلدان الأعلى فى نسب انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسى، إلى الدولة الأولى التى بصدد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها خالية ذلك المرض، كما أشارت فى هذا الصدد إلى دعم المنظمة لمصر خلال تنفيذ الحملة وإمدادها بالكواشف السريعة للمرض لاكتشاف الإصابات وسرعة تلقى المرضى للعلاج.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم دول القارة الأفريقية فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى، من خلال إطلاقه مبادرة "علاج مليون أفريقى من فيروس سى"، وذلك بعد النجاح الكبير التى حققته الحملة فى مصر.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أهمية تسليط الضوء على الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة التزام مصر الدائم بالتقدم نحو تحقيق تلك الأهداف.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت دعم مصر للمنتدى الاقتصادى العالمى فى الجهود الرامية نحو مساعدة الدول فى جميع أنحاء العالم على القضاء على التهاب الكبد الفيروسى خاصة فى ظل ما يمر به العالم من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة أعربت عن ترحيب مصر بجميع التطلعات لتكرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" فى مختلف دول العالم، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة خبراتها مع جميع الدول المتطلعة لإطلاق تلك المبادرة للقضاء على على مرض التهاب الكبد الفيروسى.

ومن جانبه، أكد الدكتور رن مينجوى، المدير العام المساعد لشئون الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أهمية الإسراع من القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى على المستوى القومى لكل دولة بحلول عام 2030 باعتباره تهديد للصحة العامة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المعنيين وصانعى القرار بمختلف دول العالم للتعرف على أوجه ونماذج التمويل المختلفة لزيادة التغطية الصحية للوقاية من مرض التهاب الكبد الفيروسى.

كما أشاد بالتجربة المصرية فى القضاء على مرض فيروس "سى" وإجراء المسح الطبى لملايين الأشخاص فى أشهر معدودة وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، معربًا عن تطلعه للتعاون بين الدول فى تنفيذ مبادرات مماثلة لـ "100 مليون صحة" للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى بالعديد من دول العالم.

كما أشارت الدكتورة جينا دانا رئيس قسم التحول فى الرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادى العالمى، إلى أهمية الاستفادة من النماذج المختلفة للدول فى التمويل للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى، ومناقشة المبادرات المستقبلية التى تساعد على تحسين موارد القضاء على الالتهاب الكبدى بالعديد من الدول، داعية إلى أهمية الاستفادة من نموذج مصر فى القضاء على فيروس "سى" وتطبيقه على المستوى القومى بمختلف الدول.