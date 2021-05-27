الأوقاف: 200 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، صرف الدفعة الثانية للعام المالى الحالى 2020 / 2021، وقدرها مائتا ألف جنيه "200.000 جنيه" من المبلغ السنوى المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات السادة القراء، خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا فى إكرام حفظته.





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