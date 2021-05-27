وزير الري يتابع مشروعات التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعى  

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس عدة اجتماعات، وكان منها اجتماع مع الدكتور "رجب عبد العظيم" وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس "محمد محمد عبد العاطى" رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المصلحة.

كما اجتمع "عبدالعاطي" مع الدكتورة "ايمان سيد" رئيس قطاع التخطيط وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة، ومن بينها تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء في العام الماضى من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم، كما يتم حاليًا تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف نحو ٥.٠٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد)، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف نحو ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.

واجتمع وزير الموارد المائية والري مع الدكتور "أيمن السيد" رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات وذلك لاستعراض أنشطة قطاع الرصد والاتصالات وخطة العمل المستقبلية للقطاع.

وأكد عبد العاطى أن كل قطاعات الوزارة عملت على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، والاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.