/632747/إثنان-يخارهم-رئيس-الوزراء-تعرف-على-تشكيل-مجلس-مراقبة-عمليات-الدم

وافق مجلس النواب خلال الجسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

قانون تنظيم عمليات الدم ونص القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من: - مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا. -ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع. -ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية. -ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. -أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية. -ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة. -ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة. -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة. -مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة. -مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة. -ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي . -ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص. -اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص . و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

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