/632748/سبب-ارتداء-محمد-عواد-شارة-قيادة-الزمالك-أمام-الإسماعيلي

كشف نادي الزمالك عن قائد الفريق في مباراة الإسماعيلي التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصربعد تأكد غياب طارق حامد ومحمود جنش عن صفوف الفريق خلال مواجهة الدروايش.

ويرتدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.

عواد قائد الزمالك في مباراة الإسماعيلي

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق. وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم في إطار مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر .

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في كأس مصر

و يضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش وحسام عبد المجيد و أحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل.