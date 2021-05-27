صور.. استمرار أعمال تطوير وتحويل ترعة المريوطية لكورنيش سياحى

جدة - نرمين السيد - وتحول المشهد بكورنيش ترعة المريوطية بالقرب من شارع الهرم بالجيزة، لمظهر حضارى مختلف تمامًا، وذلك بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس، بعيدًا عن الطريق الرئيسى، الأمر الذى نال إعجاب الكثيرين.

كما امتد التطوير فى اتجاه منطقة سقارة، ليشمل بناء أسوار وتدبيش جانبى الترعة، بحيث تظهر بمظهر حضارى.

ويأتى هذا التحرك بعد زيارة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى للمنطقة، والتى أمر خلالها بتوسيع طريق الأسفلت على ترعة المريوطية ووضع حاجز بين الأسفلت والترعة.