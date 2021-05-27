فيديوجراف.. جامعات حكومية وأهلية وخاصة «مصر تدخل عصر التعليم التكنولوجى»

جدة - نرمين السيد - شهد قطاع التعليم العالى فى مصر، طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تضمنت تنوع وتوسع فى إنشاء الجامعات ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع للجامعات الأجنبية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الجامعات التكنولوجية الجديدة.





وتهدف الدولة المصرية من هذا التنوع إلى استيعاب أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية بتوفير بدائل تعليمية جيدة واتاحتها للجميع من خلال المنافسة بين الجامعات. وتمتلك مصر 29 جامعة خاصة وأهلية، إضافة إلى 27 جامعة حكومية تضم 442 كلية و24 معهدًا. كما تضم 16 جامعة أهلية جار إنشاؤها وفقًا لقرارات جمهورية، حيث تتميز بأنها لا تهدف إلى الربح، وبدأت الدراسة مؤخرا بـ3 جامعات تكنولوجية بتكلفة مليار جنيه، كما أن هناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة جار إنشاؤها.

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