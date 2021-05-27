/632751/بن-شرقي-يسجل-هدف-الزمالك-الأول-في-مرمى-الإسماعيلي-فيديو

سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى الإسماعيلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر وهي البطولة التي تغيب عن جدران الناديين في النسحة الأخيرة.

وانطلقت أحداث المباراة بين الإسماعيلي و الزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ثمن النهائي لبطولة كأس مصر والتي أعتادت الفارس الأبيض الحصول عليها خلال الفترات الماضية بإستثناء النسخة الماضية، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث المباراة بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق حاتم بطيشة على القناة الأولى للشبكة. ويدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي في إطار منافسات كأس مصر وهو محتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 بعد الفوز الأخير على المصري البورسعيدي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون بينما فريق الدروايش المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد خصم الثلاث نقاط بسبب أزمة إبراهيم حسن مع نادي النجوم. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي. بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بن شرقي» يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.