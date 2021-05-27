/632753/الشوط-الأول-تقدم-الزمالك-بهدف-نظيف-أمام-الإسماعيلي-وطرد-بن-شرقي-وكارتيرون

انتهى الشوط الأول بين نادي الإسماعيلي والزمالك بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات كأس مصر لكرة القدم، في لقاء شهد توازنا كبيرا بين الفارس الأبيض والدروايش خلال مجريات النصف الأول من اللقاء.

ودخل الزمالك المباراة بإستحواذ كامل في بداية اللقاء ، قبل أن ينقذ مروان الصحرواي كرة هدف محققة من على خط مرمى حارس الدروايش ، بينما نجح محمد عواد في إبعاد فرصة هدف محقق من أمام شكري نجيب بعد التصدي للكرة في أخر اللحظات في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول.

تقدم الزمالك يسيطير على الشوط الأول في مباراة الإسماعيلي والزمالك

وبعد مرور فترة في أحداث الشوط الأول بدأ الإسماعيلي في دخول أجواء المباراة ، واصبحت المباراة سجال بين الفريقين ، في لقاء شهد تألق واضح من حراس الفريقين خلال أحداث الشوط الأول الذي يقام على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر، قبل ينجح أشرف بن شرقي في التسجيل بالدقيقة 43 .

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي في الدوري

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.