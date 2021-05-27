/632754/محمد-رمضان-يرد-على-حذف-انساي-بطرح-المكسب-بتاعنا

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن طرح أغنية جديدة تحمل اسم "المكسب بتاعنا" وذلك بعد الجدل الذي أثير حوله، خلال الساعات الماضية بشأن خلافة مع سعد لمجرد الذي أدى إلى حذف أغنيته انساي من قناة اليوتيوب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل اغنية المكسب بتاعنا للفنان محمد رمضان التي طرح مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

نشر رمضان فيديو له أثناء قيادته للسيارة معلنًا عن أغنيته الجديدة المكسب بتاعنا التي تم طرحها خلال الساعات القليلة الماضية قائلًا: "إنشاء الله طرح تاني أغاني الصيف..انشاء الله تعجبكم" ثم عرض مقطع من الأغنية ظهر فيها جملة المكسب بتاعنا بشكل متكرر.

أزمة محمد رمضان مع سعد لمجرد بسب انساي

الجدير بالذكر أنه نشبت خلاف شديد بين الفنان محمد رمضان والنجم المغربي سعد لمجرد حول الأغنية التي جمعتهم لأول مرة منذ عامين والتي حملت اسم انساي، وكان السبب في هذا الخلاف هو نسبة مشاهدة الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي تخطت الـ300 مليون مشاهدة، فاختلف سعد لمجرد مع رمضان حول العائد المادي من ربح الأغنية حسب نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث أخل رمضان ببنود اتفاقيته مع لمجرد ورفض التواصل معه، ليطلب لمجرد من إدارة اليوتيوب بحذف الأغنية التي تعاقد على نسبة أرباحها وتم استجابة الطلب وتم حذفها.

محمد رمضان يتبرع بأرباح فيرساتشي بيبي للهلال الأحمر

وكان قد طرح رمضان في أول أيام عيد الفطر أغنية جديدة بعنوان "فيرساتشي بيبي" وأشار إلى أن كامل أرباح الأغنية ستذهب إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وحققت الأغنية حتى الآن مايقرب من 11 مليون مشاهدة

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

شارك محمد رمضان في المارثون الرمضاني لهذا العام بمسلسل "موسى" بجانب كلًا من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ودارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.