/632757/آسر-ياسين-ونيللي-كريم-يجتمعان-في-فيلمي-200-جنية-و-ب100-وش

تشهد الأعمال السينمائية تعاون كلًا من الثنائي نيللي كريم والفنان آسر ياسين بعد نجاحهما في الدراما التليفزيونية بمسلسل "ب100 وش" الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2020، ولاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد والوسائل الإعلامية المختلفة.

دوت الخليج يكشف تعاون الثنائي نيللي كريم والفنان آسر ياسين للمرة الثانية في فيلمي 200 جنيه و ب100 وش.

آسر ياسين ينضم لفيلم 200 جنيه مع نيللي كريم وهاني رمزي

انضم الفنان آسر ياسين لفرق عمل فيلم "200 جنيه"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك بعض أبطال الفيلم الأخرين أوشكوا على الانتهاء من تصوير أدوارهم مثل هانى رمزى.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

آسر ياسين ونيللي كريم يستعدان لفيلم "ب 100وش"

وبعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل ب 100 وش وبناءًا على طلب الجمهور بشان إنتاج جزء ثاني من العمل، قررا صناع العمل الاستجابة لطلب الجمهور وإعادة صياغة فكرة المسلسل وتحويله إلى فيلم سينمائي، وتدور فكرته حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب، وطرح فكرة العمل لتقديمه من خلال دور العرض السينمائي.

والفيلم من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ومصطفى درويش، واسلام ابراهيم وشريف دسوقي وعلا رشدي، دنيا ماهر، حسن أبو الروس، سلوى محمد، وحنان يوسف، ولؤي عمران وزينت غريب، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.