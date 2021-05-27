/632758/آية-مدني-تحث-اللاعبين-باللجان-الأفريقية-على-الاستفادة-من-منحة-الأولمبية-الدولية

شاركت النائبة آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للرياضيين 2021 والذي تعقده اللجنة الأولمبية الدولية على مدار يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

ومثلت "مدني" قارة أفريقيا خلال حلقة نقاشية عبر الفيديو أدارتها كيرستي كوفنتري رئيس لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، والتي دعت فيها عضوًا من أعضاء لجنة الرياضيين من كل قارة من القارات الخمس، لتلخيص نتائج المناقشات وورش العمل التي تمت يومي 21 و22 من الشهر الجاري على هامش المنتدى، والتي حاضرت فيها آية مدني الأعضاء المشاركين من أفريقيا.

ايه مدني تحث على تجنب المنشطات

وتحدثت مدني خلال المناقشات حول كيفية تجنب المنشطات والبعد عنها وأهمية دور لجنة اللاعبين وكيفية انشاء لجنة لاعبين في اللجان الأولمبية المحلية والاتحادات الدولية، إلى جانب حديثها حول كيفية جعل لجنة اللاعبين نشيطة وكل الأعضاء باللجنة لهم مشاركات ملموسة.

وذكرت مدني أن هناك منحة تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية لكل اللجان الأولمبية المحلية قيمتها 10 آلاف دولار تستطيع أي لجنة لاعبين في أي دولة أن تقدم عليها وتستفيد منها، متابعة أنها كرئيسة لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية المصرية قامت بالتقديم على هذه المنحة واستطاعت الحصول عليها والاستفادة منها.

وأضافت مدني أن هذا الأمر أدي إلى زيادة الثقة والاهتمام بلجنة اللاعبين داخل اللجنة الأولمبية المصرية إلى جانب أنه أعطى صورة عن اللجنة بأنها نشيطة وتعمل بكل طاقتها من أجل الاهتمام باللاعبين ونشر أهمية الحركة الأولمبية في مصر وهو ما مكنا من تنظيم المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين في 30/11/2020.