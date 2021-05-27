تغريم أحمد فلوكس 10 آلاف جنيه وحبسه سنة بتهمة السب والقذف..تفاصيل

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قدمت سيدة الأعمال ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، بلاغ ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

دوت الخليج يكشف مقاضاة الفنان أحمد فلوكس بالحبس سنة بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت.

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادي، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية التى رفعها وكيل ياسمين المحامي أحمد الجندي، وتضمن الحكم، تغريم فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

حبس أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف أحمد فراج

ولم تكن هذه المرة الأولى لاتهام فلوكس بالسب والقذف اذ انتشرت العديد من الأنباء أفادت بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا مع الشغل ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، في اتهامه باستعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج الصادر من محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار عمرو مصطفى.

قدم المحامي تيسير إبراهيم ببلاغ ضد أحمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 كوكيل عن رجل الأعمال أحمد فراج، حيث اتهم الفنان بالتسبب في إزعاجه عمدًا بإساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه المحمول.

وأوضح المحامي، أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق تطبيق واتساب، وعلى إثره تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه وتبين حقيقة البلاغ، ولكن ظهر فلوكس لينفي تلك الشائعة.

آخر أعمال أحمد فلوكس

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية مشاركته في فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، والعديد من ضيوف الشرف منهم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، أما عن آخر أعماله الدرامية فكانت "بدل الحدوتة تلاتة" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم.