رهبان دير القديس متاوس الفاخورى بإسنا يتلقون لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى رهبان دير القديس متاؤس الفاخورى بإسنا، اليوم الخميس، داخل مقر الدير الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - تلقى رهبان دير القديس متاؤس الفاخورى بإسنا، اليوم الخميس، داخل مقر الدير الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. وقدم رهبان الدير الشكر لوزارة الصحة لما قامت بها تجاه الدير.

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