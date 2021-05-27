وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة غدا بمسجد مؤيد شيخ

جدة - نرمين السيد - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، قيادات الدعوة بأوقاف القاهرة، ومسؤولى الدعوة الإلكترونية بها، بديوان عام المحافظة صباح غد الجمعة 28 مايو 2021.





كما يؤديان صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ، الذى يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة. ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضارى والتاريخى، جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث فى جميع المجالات.

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