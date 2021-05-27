أول يونيو.. إيبارشية طما تنظم نهضة القمص يسى مع الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، عن تنظيم النهضة الروحية بمناسبة عيد القديس القمص يسى ميخائيل لعام 2021، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو، حتى يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، عيد القديس القمص يسى ميخائيل.





ويبدأ القداس الإلهى خلال أيام النهضة فى تمام الساعة الثامنة صباحاً، كما تبدأ صلوات العشية خلال أيام النهضة فى تمام الساعة السابعة مساءاً، يليها تطييب جسد القديس القمص يسى ميخائيل والدورة. وتقام الصلوات ليلة العيد 9 يونيو الساعة العاشرة مساءاً وتنتهى بالقداس الإلهى الذى يبدأ الساعة السابعة صباحاً، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية، من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى.

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