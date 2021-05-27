النائب أيمن محسب: جهود وزير الأوقاف ساهمت فى السيطرة على المساجد والزوايا

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على المجهود الرائع والأداء الحكومى المحترم فى السيطرة على المساجد والزوايا فى ربوع مصر، حتى أصبحت منارة بعيدا عن الفكر المتطرف.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، التى وافق فيها الأعضاء على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، الذى تقدمت به الحكومة ممثلة فى وزارة الأوقاف. وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من وزارة الأوقاف.

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