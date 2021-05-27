بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تشارك فى الحوار الاستراتيجى بمناسبة يوم إفريقيا

وأوضح إدريس أن سلسلة حوارات إفريقيا فى نيويورك هى محفل سنوى للتشاور حول الفرص والتحديات التى تواجهها أفريقيا، وينظمها مكتب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المستشار الخاص لأفريقيا، وأنها تُنظم هذا العام تحت شعار الاتحاد الأفريقى لعام "الهوية والملكية الثقافية: إعادة صياغة نمط التفكير".
وركز بيان مصر على "استدامة السلام من أجل التنمية المستدامة"، حيث تضمن عرض الجهود الوطنية فى دعم الأشقاء الأفارقة بما فى ذلك من خلال إطلاق "مُنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، وهو الحدث الأول من نوعه فى القارة الذى يسعى إلى تفعيل الترابط بين السلم والتنمية، وينعقد بشكل سنوى، وأبرز أن نقاشات المنتدى على مدار العامين الماضيين أظهرت أولوية إجراء تحول من منظور إدارة الأزمات إلى منع حدوثها وفقاً لمبدأى الملكية والقيادة الإفريقية.
أبرز إدريس كذلك فى بيانه دور مصر التى تتولى رئاسة لجنة بناء السلام نيابة عن إفريقيا، مؤكداً الأولوية المُعطاة لقضايا وشواغل القارة التى تشغل معظم أجندة اللجنة، والعمل المستمر على حشد الدعم والاهتمام الدوليين للاحتياجات الإفريقية لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق المواءمة بين جهود مختلف الفاعلين الدوليين لتعزيز فاعليتها وتوجيهها فى دعم المسارات والأولويات المُحددة وطنياً.
كما سلط إدريس الضوء، على تحدى تمويل أنشطة بناء السلام، مؤكداً حرص الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام على مواصلة التشاور حول خيارات توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لصالح جهود بناء السلام.
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