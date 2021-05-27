تكريم شهداء حفظ السلام المصريين بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - شاركت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فى الاحتفال الذى نظمته الأمم المتحدة بحضور السكرتير العام للمنظمة الدولية، اليوم 27 مايو الجارى، عبر وسائل الاتصال المرئى، بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام، الذى يتم الاحتفال به فى 29 مايو من كل عام تخليداً لذكرى وتضحيات قوات حفظ السلام الأممية فى مناطق النزاع حول العالم.





وتضمن الحفل تكريم حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم خلال العام الماضى ومنحهم ميدالية تحمل اسم سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق "داج همرشولد"، وكان من بينهم 5 شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن مهمتى الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى وإفريقيا الوسطى.

من جانبه، أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا التكريم للشهداء المصريين، وعن خالص تعازى حكومة مصر وشعبها لأسر شهداء حفظ السلام وذويهم، مؤكداً أن ذكراهم ستظل خالدة فى القلوب والأذهان عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات جسام فى خدمة الإنسانية، مؤكداً التزام مصر المتواصل بالعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار فى ربوع العالم.

أوضح السفير إدريس أن حفظة السلام يلعبون دوراً لا غنى عنه فى صون السلم والأمن الدوليين، ويعملون فى بيئات بالغة التعقيد والخطورة فاقمت منها جائحة "كوفيد-19"، مُشدداً على ضرورة العمل الجماعى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن وسلامة قوات حفظ السلام ودعم مهمتهم النبيلة من أجل عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تأتى فى المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث جاءت أولى مشاركاتها فى عملية حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية عام 1960، وتواصلت منذ ذلك الحين مشاركة مصر الفاعلة فى حفظ السلام وخاصة فى أفريقيا لدعم أشقائها فى القارة.

كما تقوم مصر بدور مُبادر وفاعل فى صياغة وبلورة مفاهيم وسياسات حفظ السلام الأممية، بما فى ذلك من خلال دورها كمقرر لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام، حيث أسهمت مصر فى جهود إصلاح منظومة حفظ السلام بتقديم مُبادرة "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، التى اعتمدها الاتحاد الأفريقى كإسهام للقارة الأفريقية فى جهود تفعيل مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام".