الزمالك يتخطى الإسماعيلي ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر (فيديو)

حقق فريق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ليحصد الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع نظيره مصر المقاصة.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين، وفى الدقيقة 3 كاد أحمد سيد زيزو أن يسجل هدف التقدم للزمالك بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الدراويش.

وفى الدقيقة 5 سدد شكرى نجيب لاعب الإسماعيلى كرة قوية نجح محمد عواد فى التصدى لها، وفى الدقيقة 13 انقذ مدافع الإسماعيلى هدف مؤكد لصالح الزمالك من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 20 كاد محمود حمدى الونش تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض، إلا إن محمد فوزى حارس الدراويش تألق فى التصدى للكرة، وفى الدقيقة 25 خرج حازم إمام بسبب تعرضه للإصابة ودخل حمزة المثلوثى.

فى الدقيقة 28 استغل شكرى نجيب ضربة ركنية وشن فرصة خطيرة على مرمى الزمالك، تألق خلال محمد عواد وتصدى للكرة.

وفى الدقيقة 40 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل هدف تقدم الزمالك، بعد تمريرة سحرية من محمود عبد الرزاق شيكابالا، ليضعه فى مواجهة مباشرة مع حارس الدراويش.

وفى الدقيقة 45 + 1 تلقى أشرف بن شرقى الكارت الأصفر الثانى ليحصل على البطاقة الحمراء، واعترض الفرنسى باتريس كارتيرون على القرار ليشهر له الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء هو الآخر.



أحداث الشوط الثانى



مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط على مرمى الدراويش، وبعد الدقيقة 55 بدأ الإسماعيلى يضغط على مرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 70 أجرى كارتيرون تبديلان بخروج محمود عبد العزيز "زيزو" ومحمود شيكابالا، ونزول إسلام جابر ويوسف أوباما.



وفى الدقيقة 73 مرر أحمد سيد زيزو كرة متقنة من ضربة ثابتة سددها الونش بضربة رأس، وتألق محمد فوزى حارس الإسماعيلى فى التصدى لها.



وفى الدقيقة 80 سقط محمد عواد مدعيًا الإصابة ليضطر الحكم أمين عمر لإشهار البطاقة الصفراء للحارس خاصة وإنه سقط أكثر من مرة منذ بداية الشوط الثانى.



وفى الدقيقة 90 + 5 ارتكب محمد حسن لاعب وسط فريق الإسماعيلى خطأ مع مروان حمدى مهاجم الزمالك، ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية "طرد".



وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي، خط الوسط: محمود عبد العزيز "زيزو" – فرجاني ساسي - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وسيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمود جنش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وفيما ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

