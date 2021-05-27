/632761/الزمالك-يتأهل-لدور-الـ-8-على-حساب-الإسماعيلي-بكأس-مصر-فيديو

بعشرة لاعبين وبدون مدرب..

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديدة، في مواجهة شهدت طرد اللاعب أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون من جانب الحكم أمين عمر.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الفريق الأول والوحيد خلال مجريات الشوط الأول من تمريرة مميزة من جانب محمود عبدالرازق شيكابالا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

🎥 | ⚽️ هدف بن شرقي في مرمى الاسماعيلي#ZamalekOn

pic.twitter.com/p7O0uc4idq — ZAMALEKON (@Zamalek_On) May 27, 2021

وصعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في دور الـ 8 من كأس مصر بعد التغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديدة ضمن مواجهات كأس مصر، في مواجهة شهدت أحداث متداخلة منها طرد أشرف بن شرقي والمدير الفني للفارس الأبيض باتريس كارتيرون.

الزمالك يفوز على الإسماعيلي في كأس مصر

ودخل الزمالك المباراة بإستحواذ كامل في بادية اللقاء ، قبل أن ينقذ مروان الصحرواي كرة هدف محققة من على خط مرمى حارس الدروايش ، بينما نجح محمد عواد في إبعاد فرصة هدف محقق من أمام شكري نجيب بعد التصدي للكرة في أخر اللحظات في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.