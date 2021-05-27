كريم عبدالعزيز يكشف عن حالة والده الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

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دوت الخليج يكشف عن الحالة الصحية للمخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبدالعزيز بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لإحدى مستشفيات العزل.

الحالة الصحية للمخرج محمد عبدالعزيز بعد إصابته بكورنا

نفى كريم عبدالعزيز تلك الشائعة، موضحًا حقيقة حالة والده الصحية بعد نقله إلى مستشفى العزل، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة برغم إصابته بالفيروس، فكتب أحد مسؤلي الصفحه الرسمية الخاصة بكريم عبد العزيز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلًا عنه: "حالة الأستاذ /المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدًا الحمد لله تمامًا، رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

آخر أعمال كريم عبد العزيز

الجدير بالذكر، أنه شارك النجم كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني هذا العام في بطولة مسلسل "الاختيار 2" بجانب النجم أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.