/632764/خالد-الغندور-أمين-عمر-والده-أهلاوي-وأطالب-بعدم-إدارته-لمباريات-الزمالك

هاجم خالد الغندور لاعب وقائد نادي الزمالك السابق الحكم أمين عمر الذي أدار المواجهة بين الفريقين على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر عقب الأحداث التي شهدتها المواجهة بين الفارس الأبيض والدروايش خلال تصريحات تلفزيونية على قناة النادي.

وقال خالد الغندور عبر قناة الزمالك : " أمين عمر حكم أعلن على الهواء مباشرة أن والده أهلاوي للغاية ومشجع درجة تالتة فكيف يقوم بتحكيم مباريات للزمالك ".

وتابع الغندور: " أطالب بعدم إدارة أمين عمر مباريات للزمالك في المباريات المقبلة لأن الجميع رأى ماحدث في مواجهة الإسماعيلي، وأيضا الجميع سمع تصريحات تصريحات الحكم على الهواء مباشرة التي تشير لكونه أهلاوي بعدما قال انه والده مشجع درجة تالتة".

خالد الغندور يهاجم أمين عمر بعد مباراة الإسماعيلي

وصعد الفارس الأبيض لمواجهة مصر المقاصة في دور الـ 8 من كأس مصر بعد تحقيق الإنتصار على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديدة ضمن مواجهات كأس مصر، في مواجهة شهدت أحداث متداخلة منها طرد أشرف بن شرقي والمدير الفني للفارس الأبيض باتريس كارتيرون.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.