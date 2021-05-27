/632765/ساسي-أبرزهم-خسارة-الزمالك-رباعي-الفريق-أمام-الجونة-بسبب-مباراة-الإسماعيلي

حقق الزمالك التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديدة، ليضرب الفريق موعدا مع مصر المقاصة في الدور القادم من البطولة، وشهدت المباراة طرد أشرف بن شرقي وإنذار اللاعب فرجاني ساسي.

ويغيب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول عن صفوف الزمالك أمام الجونة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الإسماعيلي التي أنتهت بفوز الفارس الأبيذ بهدف نظيف ، وكذلك تقرر غياب أشرف بن شرقي جناح القلعة البيضاء بعد حصول اللاعب عبى بطاقة حمراء.

غيابات الزمالك أمام الجونة بالدوري

وحصل أشرف بن شرقي على الطرد في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول بعد حصوله على إنذار في البداية قبل أن يقرر أمين عمر إشهار البطاقة الحمراء في وجه المغربي بعد إعتراض الأخير ليفقد الفارس الأبيض خدمات المهاجم في لقاء الجونة ضمن مواجهات الخامسة والعشرون.

ويغيب حازم إمام ظهير أيمن الفريق عن مواجهة الجونة لشعوره بشد في الخلفية على أن تحدد الاشعة موقف اللاعب ، لكن تزداد الأمور صعوبة في ظل إيقاف حمزة المثلوثي عن مواجهة الجونة بعد حصولة على الإنذار الثالث في مواجهة الإسماعيلي بكأس مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.