الأوقاف: افتتاح 17 مسجدا جديدا و7 أخرى جرت صيانتها وترميمها غدا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 17 مسجدا جديدا، و7 مساجد بعد صيانتها وترميمها، ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر من العام الماضى 1437 مسجدًا، منها 1332 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و105 مساجد جرت صيانتها وترميمها.





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