طقس الجمعة: حار على القاهرة.. والذروة يوم الثلاثاء

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة وجنوب البلاد بين 42 و43.
وقال شاهين إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة هذه الأيام بمعدل درجة أو درجتين ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى في طقس الجمعة 28 مايو.
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.
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