/632766/رضا-البلتاجي-طرد-أشرف-بن-شرقي-وكارتيرون-صحيح-في-مباراة-الإسماعيلي-فيديو

علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق على أداء الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والإسماعيلي في المواجهة التي حمعت الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على حساب الدروايش.

وأكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق في تصريحات هاصة لموقع دوت الخليج على صحة طرد أشرف بن شرقي و باتريس كارتيرون في المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بالإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

رضا البلتاجي يكشف حقيقة تعرض أشرف بن شرقي

وقال البلتاجي: " طرد أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون صحيح ولكن لاعبي الفارس الأبيض هم من أعطوا الفرصة للحكم من أجل إشهار البطاقة الحمراء للاعب المغربي".

وأختتم: " أصبح من الضروري تواجد الفار في جميع مباريات الدوري والكأس في مواجهات الكرة المصرية، لأن في غياب التقنية في مواجهة واحدة ظهرت العيوب ".

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي امام الزمالك في الدوري المصري

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.