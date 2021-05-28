/632767/كارتيرون--أمين-عمر-يشجع-الأهلي-ودائم-الظلم-في-حق-الزمالك
أكد باتريس كارتيرون على سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي في دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.
ووجه المدير الفني للفارس الأبيض النقد خلال تصريحاته بعد المباراة إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد خاصة وأن الملعب ليس جيدا.
كارتيرون يهاجم أمين عمر
وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار مشيرا إلى أنه لم يوجه أي لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.
وواصل باتريس كارتيرون : “ هذا الحكم أعتاد على ظلم الزمالك ومساندة الأهلي في المواجهات السابقة ، والناس أخبرتني بتلك الأفعال قبل مواجهة اليوم ، لأنني لم يتم طردي خلال مسيرتي”.
واكد كارتيرون على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد بن شرقي في نهاية الشوط الأول موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.
كارتيرون : أمين عمر يشجع الأهلي ودائم الظلم للزمالك
وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة معلقا :” سأستدعي أحمد عيد للقائمة كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبد الغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة “.
واختتم كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.
تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري
ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد
خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام
خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي
خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.
تشكيل الإسماعيلي في الدوري
بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.
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