/632768/رئيس-الزمالك-يكشف-عن-مفاجاة-بشأن-تجديد-فرجاني-ساسي-ومستحقات-اللاعبين
أكد حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد أنه سعيد بالفوز خلال مباراة اليوم على الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار مواجهات كأس مصر ، مشددا أننا وفرنا الدعم المالي لمستحقات اللاعبين علىالرغم من قصر تولي إدارة الفارس الأبيض.
وقال رئيس الزمالك عبر قناة النادي: " ألتزمنا بعهودنا مع الفريق بتوفير مستحقات اللاعبين قبل انتهاء المدة المحددة بأسبوعين على الرغم من تولينا الإدارة من 5 أيام فقط".
حسين لبيب يكشف مفاجأت سعيدة لجماهير الزمالك
وتابع رئيس الزمالك: " جاهزون للتجديد لفرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، وأؤكد أن الأموال التي تم الإتفاق عليها مؤخرا جاهزة للتفاوض مع اللاعب التونسي ، جاهزون في حالة رغبة ساسي في التجديد مع القلعة البيضاء".
ووضح لبيب: " مشكلة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة أستطعنا حلها بشكل سريع وعاجل ، والأن الكرة في ملعب ساسي من أجل التجديد مع الزمالك ، ونؤكد أننا جاهزين لعقد جلسة مع وكيل اللاعب حينما يريد".
رئيس الزمالك الجديد يعلن عن مفاجأت بشأن الألعاب الأخرى
واختتم: " لا نهتم بكرة القدم فقط ، وأعلن خلال قناة النادي أن مستحقات اللاعبين في الألعاب الأخرى سيتم دفعها خلال الفترات القادمة وأطمأن جماهير الفارس الأبيض على حقوق النادي الأبيض ، حتى يمكننا تحقيق البطولات على رأسها كاس مصر والدوري الممتاز".
تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري
ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد
خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام
خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي
خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.
تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك
بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.
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