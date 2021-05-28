الصحة تطمئن المواطنين : كل اللقاحات المتواجدة فى مصر ضد كورونا آمنة

جدة - نرمين السيد - وقالت مستشارة وزيرة الصحة، فى تصريحات خاصة لبرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سى" مساء الخميس، إنه حتى الآن لم يتم التبليغ عن إصابة أى أحد من متلقى لقاح استرازينيكا بجلطات.

وأشارت إلى أن نسبة الجلطات الخاصة بلقاح استرازينيكا 5 من المليون أما لقاح فايزر فإن نسبة الإصابة تصل إلى 4 من المليون، أى أن النسب متقاربة جدا.

وقالت إنه قبل الحصول على لقاح كورونا يجب على المواطنين الإجابة عن عدة أسئلة، على أساسها يتم تحديد نوع اللقاح الذى سيحصل عليه كل فرد، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الأسئلة تتضمن الحالة الصحية والأمراض المزمنة المصاحبة فقط.

ولفتت إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ولاسيما "السرطان" يجب عليهم الحصول على اللقاح، وحول تطعيم المرأة الحامل أشارت إلى أنه لا يوجد حتى الآن موافقة علمية بإمكانية حصولهن على اللقاح.

وحول مرض الفطر الأسود، أوضحت مستشارة وزيرة الصحة أن هذا المرض ليس بجديد ومتواجد فى البيئة منذ فترة طويلة، وهو مرض انتهازى يصيب أصحاب المناعة الضعيفة.