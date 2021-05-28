خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تصريحاته بشأن رحيل مرتضى منصور و«رشوة» حكم نهائي إفريقيا

/632769/خالد-عبدالعزيز-يوضح-حقيقة-تصريحاته-بشأن-رحيل-مرتضى-منصور-ورشوة-حكم-نهائي-إفريقيا

فجر خالد عبدالعزيز ، وزير الرياضة الأسبق ، مفاجاة صادمة عن رحيل مرتضى منصور من نادي الزمالك ، واتفاق ثلاثي تسبب في خسارة الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بالإضافة لتزوير عينات فيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك قبل أن يكشف الوزير عن تعرض الحساب للسرقة.

وكتب الحساب الشخصي للوزير خالد عبدالعزيز السابق على الفيس بوك : “ للعلم فقط، حدث اجتماع بين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحى والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن مصطفى والمهندس فرج عامر واتفقو على رحيل مرتضى منصور وتم دفع 10 مليون جنيه للحكم مصطفى غربال واشهد على ذلك كما تم تزوير عينه لاعبى الزمالك لاحداث خلل بالفريق”.

خالد عبدالعزيز يوضح موقفه من حسابه على الفيس بوك

وتابع الحساب الشخصي للوزير :” أنا ليس لى دخل بهذة الاحداث ، المستشار مرتضى شخصيه قويه رغم خلافاتى معه ، أنا كلامى موثق وهقدمه للنيابه العامة غدا بعد تجاوزات الوزير الحالى بحقى فى مكالمه هاتفيه”.

وعلم دوت الخليج أن الحساب الشخصي لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الشخصي على الفيس تم تهكيره منذ لحظات وجاري العمل على إستعادة الحساب ومحاسبة المسئول عن ذلك .

واكد خالد عبدالعزيز سرقة حسابه الشخصي على الفيس بوك من خلال تويتة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا : تعرض حسابي للسرقة على الفيس بوك ولم أكتب هذا الكلام وجارس إستعادة الحساب.