طقس الجمعة : حارا نهارا ولطيف ليلا .. عظمى القاهرة 34

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 27 19
وادى النطرون 34 22
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 35 22
بلطيم 27 22
مطروح 27 18
السلوم 25 19
سيوة 37 19
بورسعيد 29 22
دمياط 28 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 36 19
السويس 36 20
العريش 31 19
رفح 31 20
رأس سدر 36 21
نخل 34 17
نويبع 36 26
طابا 35 22
كاترين 31 20
الطور 34 23
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 37 25
مرسى علم 37 26
الفيوم 36 22
بنى سويف 37 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 23
قنا 41 23
الأقصر 42 24
أسوان 42 24
ادفو 42 25
أبو سمبل 40 22
الوادى الجديد 40 23
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27
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